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DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Avcılar'da inanılmaz görüntüler! Pazar yeri doldu taştı...

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İstanbul Avcılar ve Bahçelievler'deki pazar yerlerindeki kalabalık, görenleri şaşkına çevirdi.

Corona Virüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar pazarda kalabalık oluşturdu.

Avcılarda inanılmaz görüntüler Pazar yeri doldu taştı...

Pazarcılar yoğunluk nedenin havaların ısınması ve yarın başlayacak sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.

Avcılarda inanılmaz görüntüler Pazar yeri doldu taştı...

BAHÇELİEVLER'DE DE YOĞUNLUK VARDI

Gece 00.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi Bahçelievler'de kurulan semt pazarında vatandaşlar alışverişlerini yaptı.

Avcılarda inanılmaz görüntüler Pazar yeri doldu taştı...

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar pazarda bulunan ürünlerini kendilerinin seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Avcılarda inanılmaz görüntüler Pazar yeri doldu taştı...

 

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