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Avcılar'da giysi kumbarasından hırsızlık

#Hırsızlık#Giysi#Avcılar
Avcılarda giysi kumbarasından hırsızlık

Avcılar'da biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Çocuğun kumbaranın içindeki kıyafetleri çalarak kendisini bekleyenlere verdiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Denizköşkler Mahallesi'ne motosiklet ile gelen biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Belediyenin yerleştirdiği giysi kumbarasına giren çocuk, içi kıyafet dolu poşetleri çıkararak kendisini bekleyenlere uzattı. 2 şüpheli, çocuktan aldıkları giysi dolu poşetleri motosiklete bağlı çek çek arabasına koydu.

Yoldan geçenlere aldırmadan yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetleri alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakini Remzi Birdanlı, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahipleri için bağışlandığını, hırsızlığı yapanların affedilmemesi gerektiğini söyledi.

Avcılarda giysi kumbarasından hırsızlık

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Esnaf Erhan Görgün ise, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesi tehlikeli bu kumbaraya sokulmasının yanlış olduğunu belirtti.

Avcılarda giysi kumbarasından hırsızlık

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#Hırsızlık#Giysi#Avcılar

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