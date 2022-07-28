Avcılar'da esnaf kavgası: Görüntüler ortaya çıktı

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Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki iş hanında ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Alptekin, 21 Temmuz Perşembe günü, döviz bürosunun caddeye bakan alanına ayakkabıları dizerek satış yapmak istedi. Bu durum döviz bürosu sahibi ile Alptekin arasında tartışma yaşanmasına neden oldu. İş hanının kapanma saati ve aidatlarla ilgili önceden aralarında gerginlik de bulunan esnafın tartışması tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada üzerlerinde silah olduğu belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İş hanındaki kavgadan sonra gerginliğin devam ettiği, döviz bürosuna silahlı saldırı olduğu da öğrenildi.



Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, Azerbaycan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildiği belirtildi.

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