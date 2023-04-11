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Avcılar'da eczacıya 'muadil ilaç' saldırısı

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#Avcılar#Eczane#Saldırı
Avcılarda eczacıya muadil ilaç saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 13:00

Avcılar'da bir hastaya reçetedeki ilacı bulunmayınca yerine 'muadil' olarak nitelendirilen içeriği aynı ilacı veren eczacı Emrah Göksu saldırıya uğradı.

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Avcılar'da pazar günü nöbetçi olan Emrah Göksu, gelen hastaya reçetedeki antibiyotiğin bulunmadığını belirterek içeriği tamamen aynı olan başka bir ilaç verilebileceği söyledi. Hastanın kabul etmesi üzerine Göksu muadil ilacı verdi.

Pazartesi günü ise Emrah Göksu'nun eczanesine muadil ilacı alan hastanın babası Adil A. ve eşi gelerek farklı isimli ilaç verilmesi nedeniyle kalfalarla tartışmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan Eczacı Emrah Göksu da gelince Adil A. yumruk ve tekme ile saldırıya geçti. İçeride bulunanlar Adil A.'yı engellemeye, eczacı da yediği yumruğun ardından kendisini savunmaya başladı. Taraflar ayrılırken Adil A. sinirlerine hakim olamayarak tezgahtaki bir şişeyi alıp eczacıya fırlattı. Saldırgan daha sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.

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Göksu, hastaneye giderek sağlık raporu alırken, kendisine ve kalfaya saldıran Adil A.'dan şikayetçi oldu.

Eczacı Emrah Göksu özveri ile çalıştıklarını doktorun yazdığı ilacın 21 ayrı isimde üretilen 'muadili' bulunduğunu belirtti. İlacın bulunmamasının sorumlusunun kendileri olmadığını belirten Göksu, ilk kez uğradığı bu saldırının insanlık dışı olduğunu söyledi.

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#Avcılar#Eczane#Saldırı

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