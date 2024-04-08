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Avcılar’da dehşete düşüren anlar: Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

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#Avcılar#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 14:07

İstanbul'un Avcılar ilçesinde taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken polis soruşturma başlattı.

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Saldırı, saat 02.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı. Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti.

Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Şhabi’ye tabancayla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. Taksiden inen Şhabi, ihbar üzerine gelen polis aracının önüne kendisini attı. Yaralı adam, hastaneye kaldırılırken takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı

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#Avcılar#İstanbul#Polis

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