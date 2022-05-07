Avcılar’da çöp konteynerini böyle çaldılar

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Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kadın, motosikletle gelen üç kişinin çöp konteynerini güçlükle kaldırarak 'Çek çek' olarak bilinen el arabasındaki çuvala yerleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Görgü tanığı kadın, bu kişilere "Ne yapıyorsunuz?" diye seslendiğini, bunun üzerine "Çöp konteynerini ilerideki sokağa götüreceğiz" yanıtı verdiğini anlattı.