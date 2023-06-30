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Avcılar'da cep telefonu hırsızına dayak

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#Avcılar#Hırsızlık#Cep Telefonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 12:37

İstanbul Avcılar'da incelediği cep telefonunu el çabukluğuyla cebine atan kişiyi fark eden iş yeri sahibi, şüpheliye önce yumrukla saldırdı ardından sürükleyerek dışarı çıkardı.

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Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Şakar'ın telefoncu dükkanına gelen bir kişi, beğendiği telefonu göstererek incelemeye başladı. Şakar'ın başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli kişi telefonu cebine attı. Hırsızı fark eden dükkan sahibi tezgahın önüne gelerek telefonu istedi.

Dükkan sahibi Şakar, telefonu aldıktan sonra hırsıza yumruk atarak yere düşürdü. Şakar, yerde yatan şüpheliyi saçından tutarak sürüklerken, şüpheli de "Parasını verecektim ağabey" diyerek kendini savundu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şakar'ın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#Avcılar#Hırsızlık#Cep Telefonu

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