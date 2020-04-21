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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Avcılar’da caddede maske ve yaş ile ateş ölçümü denetimi

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Avcılar’da caddede maske ve yaş ile ateş ölçümü denetimi
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SAĞLIK Bakanlığı’nın verilerine göre koronavirüs’ün büyük risk oluşturduğu ilçeler arasında yer alan Avcılar’ın merkezindeki yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi’nde sürdürülen sıkı denetimlere devam edildi. Bu caddeye maskesiz kimse alınmazken, yaş ve ateş kontrolü gün boyu sürdürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın etkin önlem talimatının ardından geçen hafta oturma grupları sökülen, süs havuzunun etrafına kırmızı şerit çekilen Marmara Caddesi’ndeki önlemlere bugün de devam edildi. Araç trafiğine kapalı caddede Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nce görevlendirilen 10 bekçi ve 1 amir, gün boyu Avcılar Belediyesi zabıtası ile birlikte yaşlı veya 20 yaşından küçük görülenleri kimlik kontrolünden geçirirken, maskesiz olanların geçişine izin verilmedi.

Marmara Caddesi'nin, Reşitpaşa Caddesi ile kesiştiği noktada bir bekçi, yayaların ateşini ölçerken, yaşı 20’den küçük olanlara cezai işlem yapıldı. Alışverişe çıktığını söyleyen 18 yaşındaki Suriyeli Hasan Alazo hakkında da cezai işlem uygulandı.

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