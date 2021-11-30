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Avcılar'da bir kadın fırtınada uçan çatıdan son anda kurtuldu

#Avcılar#İstanbul#Fırtına
Avcılarda bir kadın fırtınada uçan çatıdan son anda kurtuldu

İstanbul Avcılar'da dün yaşanan fırtına felaketinde bir kadın, çatının uçan parçalarından apartmana girerek kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca aracını park eden bir kişi çatının hemen önüne düşmesi sonucu ölümden döndü.

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Dün yaşanan şiddetli lodos sırasında Tahtakale Mahallesi'nde de birçok evde çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandı. Evine giden bir kadın ise uçan çatının parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının evine girmesi ve ardından çatının kadının geçtiği yola düşmesi görülüyor.

Öte yandan uçan çatının bir parçası da araçların üzerine düştü. Bu sırada aracını park eden bir kişi, çatının önüne düşmesi sonucu faciadan son anda kurtuldu.

"ÇATI ÖNÜME DÜŞTÜ HİÇBİR YERE KAÇAMADIM"

Aracı park ederken çatının önüne düşmesi sonucu ölümden dönen Yasin Tanrıkulu ise, "Çok büyük bir felaket yaşandı. Karşı komşunun çatısı uçtu o sırada ben arabayı yanaştırıyordum. Burada da vurdu. Yaşamak lazım. Aynı deprem gibi bir anlık mesele. O anlık kaçma falan yok. O çatı benim önüme düştü. Hiçbir yere kaçamadım" dedi.

Tekstil dükkanındayken kalas parçasının işyerinin camını kırması sonucu hafif şekilde yaralanan Yusuf Akbay, "Rüzgarın etkisi ortadaydı. 200 metre ileride bir çatının uçması sonucu kalın kalas kepengi kırarak camdan içeri giriyor. Köşede bir abimiz oturuyordu onun sırtını sıyırıyor. Ofisimizdeki masanın tam ortasına vuruyor. Onun etkisiyle büyük bir kargaşa yaşandı. 3 yaralımız oldu. Durumları iyi herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Avcılar'da uçan çatıdan son anda böyle kurtuldu
daha fazla video içinAvcılar'da uçan çatıdan son anda böyle kurtuldu

 

 

 

 

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#Avcılar#İstanbul#Fırtına

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