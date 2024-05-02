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Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi... Daha önce 'orta hasarlı' raporu verilmiş

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#Avcılar#Balkon#Bina
Avcılarda balkonu çöken bina tahliye edildi... Daha önce orta hasarlı raporu verilmiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 22:19

İstanbul Avcılar'da balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelen 6 katlı bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Binanın daha önce yapılan incelemesinde 'orta hasarlı' raporu verildiği öğrenildi.

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Olay, 16.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi, Birtan Sokak'ta bulunan 37 yıllık 6 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkondan düşen beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Binanın daha önce de, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinin ardından 'Orta hasarlı' raporu verildiği öğrenildi.

"ÇÖKME SESİ DUYDUK"

Balkonu çöken binanın bitişiğindeki binada oturan Gökhan Bozkurt, "Yan taraftaki binada oturuyorduk. Çökme sesi duyduk. Duyar duymaz aşağı indik. Herhangi bir yaralı yok" dedi.

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#Avcılar#Balkon#Bina

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