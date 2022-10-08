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Avcılarda ayrıldığı eşini tabanca ile yaraladı

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#İstanbul#Avcılar#Yaralama
Avcılarda ayrıldığı eşini tabanca ile yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 00:45

Avcılar’ da ayrıldığı eşinin yanına gelerek onunla tartışan adam çocuğunun gözünün önünde silahla 5 el ateş etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eski eşi gözaltına alındı.

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Olay, Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanarak küçük kızı ile yaşamını sürdüren kadının yanına eski eşi geldi. Çift arasında çıkan tartışma sırasında sinirlenen adam, yanında getirdiği silahla 5 el ateş etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, eşi de polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi eve gelerek çalışma yaptı. Soruşturma sürdürülürken kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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#İstanbul#Avcılar#Yaralama