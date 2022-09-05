Avcılar'da anne ve kızının mucize kurtuluşu

Haberin Devamı

Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaldırma çıkarak, kömürlük olarak kullanılan bir depoya çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, o sırada kaldırımda olan bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.



Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırma çıkıp kömürlüğe çarptığı görülüyor. Kaldırımda bekleyen anne ve kızının korkuyla kaçışı da kameraya yansıdı.

"KAMERADAN BAKIYORUZ GERÇEKTEN ALLAH KURTARILDI ONLARI"



Esnaf Ahmet Kuzu, "Anne ve kızı yolun ortasında duruyordu, korkuyla kaçtılar, kıl payı kurtuldular. Sürücü hafif yaralandı, burnu kanıyordu" dedi.