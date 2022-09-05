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Avcılar'da anne ve kızının mucize kurtuluşu

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#Kaza#Kurtuluş#Avcılar
Avcılarda anne ve kızının mucize kurtuluşu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:35

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü şoförü, kaldırıma çıkarak kömürlüğe girdi. Bu sırada kaldırımda duran bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde,  direksiyon hakimiyetini kaybeden  minibüs şoförü kaldırma çıkarak, kömürlük olarak kullanılan bir depoya çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, o sırada kaldırımda olan bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. 

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırma çıkıp kömürlüğe çarptığı görülüyor. Kaldırımda bekleyen anne ve kızının korkuyla kaçışı da kameraya yansıdı. 

Avcılarda anne ve kızının mucize kurtuluşu

"KAMERADAN BAKIYORUZ GERÇEKTEN ALLAH KURTARILDI ONLARI"

Esnaf Ahmet Kuzu, "Anne ve kızı yolun ortasında duruyordu, korkuyla kaçtılar, kıl payı kurtuldular. Sürücü hafif yaralandı, burnu kanıyordu" dedi. 

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#Kaza#Kurtuluş#Avcılar

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