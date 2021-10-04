Avcılar'da 1.5 milyon lira tutarında kaçak ürün ele geçirildi

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir deponun ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve burada kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler olduğunu belirledi. 5 bin 607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında yapılan denetimde çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan toplam 19 bin 600 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. İşyeri sahibi Y.E.T. ile A.S. yakalanırken ruhsatsız işyeri Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.