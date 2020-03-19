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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Avcılar TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi

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Avcılar TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
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Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir kamyonetin lastiği patlayınca devrilerek sürüklendi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada Mahmutbey gişeler istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Mahmutbey gişeler istikametinde meydana geldi. 34 SSU 38 plakalı kamyonetin sol arka lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Sürücü kamyonetin hâkimiyetini kaybedince kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Kamyonetin çekiciyle kaldırılma çalışmaları sırasında trafik Mahmutbey gişeler istikametine bir süre durduruldu. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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