Avcılar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Avcılar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, bir yerden bir yere bir şey gönderirken lazım olan bir kod numarasıdır. Bu kod numarası bir nevi kısa adres niteliği görmektedir.

Avcılar Posta Kodu Kaçtır?

Avcılar İstanbul da bulunan bir ilçedir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un gözde ilçelerinden biridir. Bu gözdeliğini sahilin bulunması sağlamaktadır. Avcılar sahili insanların sıkça tercih ettiği ve vakit geçirdiği bir sahildir. Bu nedenle, rağbet görmesinden dolayı da günden güne kendini geliştiren bir ilçedir. Özellikle ulaşım kolaylığı bunun başını oluşturur. Bu ilçenin posta kodu 34315'tir.

İstanbul'un İlçesi Avcılar'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul da yer alan Avcılar ilçesi 34315 numaralı posta koduna sahiptir. Kendisin kodunun olmasının yanı sıra bütün mahallerinin de kendilerine özel bir posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:

Ambarlı Mahallesi34315

Denizköşkler Mahallesi: 34315

Avcılar › Avcılar: 34310

Avcılarmerkez Mahallesi: 34310

Cihangir Mahallesi: 34310

Avcılar › Firuzköy: 34325

Firuzköy Mahallesi: 34325

Tahtakale Mahallesi: 34325

Yeşilkent Mahallesi: 34325

Avcılar › Gümüşpala: 34320

Gümüşpala Mahallesi: 34320

Mustafakemalpaşa Mahallesi: 34320

Üniversite Mahallesi: 34320 bu şekilde numaralı kodlara sahiptirler.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara