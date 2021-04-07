Avcılar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Avcılar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Her ülkenin, her ilçenin, her ilin ve her mahallenin kendisine özel bir posta kodu bulunmaktadır. Türkiye'nin posta kodları beş haneli olmaktadır. Bu posta kodları tamamen rakamlardan oluşmaktadır. Avcılar posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Avcılar'ın ve mahallelerinin posta kodları nedir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Posta kodu, bir yerden bir yere bir şey gönderirken lazım olan bir kod numarasıdır. Bu kod numarası bir nevi kısa adres niteliği görmektedir.
Avcılar Posta Kodu Kaçtır?
Avcılar İstanbul da bulunan bir ilçedir. Avrupa Yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un gözde ilçelerinden biridir. Bu gözdeliğini sahilin bulunması sağlamaktadır. Avcılar sahili insanların sıkça tercih ettiği ve vakit geçirdiği bir sahildir. Bu nedenle, rağbet görmesinden dolayı da günden güne kendini geliştiren bir ilçedir. Özellikle ulaşım kolaylığı bunun başını oluşturur. Bu ilçenin posta kodu 34315'tir.
İstanbul'un İlçesi Avcılar'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul da yer alan Avcılar ilçesi 34315 numaralı posta koduna sahiptir. Kendisin kodunun olmasının yanı sıra bütün mahallerinin de kendilerine özel bir posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:
Ambarlı Mahallesi34315
Denizköşkler Mahallesi: 34315
Avcılar › Avcılar: 34310
Avcılarmerkez Mahallesi: 34310
Cihangir Mahallesi: 34310
Avcılar › Firuzköy: 34325
Firuzköy Mahallesi: 34325
Tahtakale Mahallesi: 34325
Yeşilkent Mahallesi: 34325
Avcılar › Gümüşpala: 34320
Gümüşpala Mahallesi: 34320
Mustafakemalpaşa Mahallesi: 34320
Üniversite Mahallesi: 34320 bu şekilde numaralı kodlara sahiptirler.
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