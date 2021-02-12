AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler AUZEF bütünleme sınav sonuçlarında
AUZEF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavlarına giren adaylar sonuçları beklemeye başladılar. Sınavlar 30 Ocak ve 7 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. İşte detaylar…
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları 7 Şubat tarihinde sona erdi. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta erişime açılmıştı..
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2-10 Ocak tarihleri aralığında düzenlenen bitirme sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile görüntüleyebildiler.
Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Telafi sınavlarında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %60 oranında etkileyecektir.
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