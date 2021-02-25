AUZEF kayıt yenileme süreci, ücretin yatırılmasıyla birlikte resmen tamamlanmış olacak. AUZEF kayıt yenileme süreci için yapılması gereken hususlar yüksek oranda internet üzerinden tamamlanacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, o detaylar

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 ŞUBAT 2021 saat: 11.00 - 26 ŞUBAT 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜSTTEN DERS ALMA KURALLARI

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

2- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

3- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

4- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.