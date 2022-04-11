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Au Pair nedir, ne demek?

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Au Pair nedir, ne demek

Au Pair, kelime manası ile anne yardımcılığı olarak bilinmektedir. Uluslararası değişim programı olan Au Pair, pek çok ülkede kullanılmaktadır. İşte, Au Pair hakkında detaylı bilgiler

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Au Pair; kelime anlamı ile anne yardımcılığıdır. Bir uluslararası kültürel değişim programıdır. Au Pair programında amaç; gençlerin farklı ülkelerdeki bir aile yanında kalarak, o ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmesidir.

Tüm Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında vatandaş olan gençler Au-Pair programına katılabilmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye başvurusunda bulunduğu ve bir NATO Ülkesi olduğu için AuPair programına dahil edilen ülkeler arasında yer almaktadır.

Au Pair ailenin bir üyesi olarak kabul edilir ve genel olarak günde 5, haftada 25 saat anneye yardım eder. Aynı zamanda 2 akşam babysit (çocuklarla akşam/gece birlikte evde kalmak) olur. Genellikle evi ve kendi odasını temiz, düzenli tutması için hafif ev işleri yapması ve çocuklarla ilgilenmesi beklenir. Au Pair, genelde bebek bakımından sorumlu değildir ve en az anaokulu ve üzeri yaş grubu çocuklarla ilgilenir. Bebek bakımı için ise konusunda eğitim almış adaylar istenmektedir.

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Au Pair'lik, haklarınızı biliyorsanız ve tüm yabancı olduğunuz konularda bilgili olarak gidiyorsanız sizin için çok faydalı ve kariyeriniz için önemli bir dönem olacaktır. Hatta adaylar, gidecekleri ülkeyi iyice tanıdıktan sonra vizelerini öğrenim vizesine çevirebilir ve meslek okullarında, halkla ilişkiler, yönetim, muhasebe, bankacılık, turizm vb. birçok konuda devlet okullarında eğitim alabilir.

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