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‘Atmosferik nehir’ can aldı: 14 kişi öldü

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#California#Nehir#Meteoroloji
‘Atmosferik nehir’ can aldı: 14 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın “acil durum” ilan ettiği California eyaletinde önceki gün başlayan aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

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Yetkililer şiddetli fırtınadan en çok etkilenmesi beklenen bölgeler için tahliye uyarısı yaptı. Dağlık bölgelere 1-2 metreyi bulan kar yağışı beklenirken, düşük rakımlı bölgelerde de şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu su baskınları yaşanabileceği belirtildi. Ulusal Meteoroloji Servisi, 39 milyondan fazla kişinin uyarı altında olduğunu bildirdi. California’da son 3 ayda art arda gelen ve “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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#California#Nehir#Meteoroloji

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