‘Atmosferik nehir’ can aldı: 14 kişi öldü

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Yetkililer şiddetli fırtınadan en çok etkilenmesi beklenen bölgeler için tahliye uyarısı yaptı. Dağlık bölgelere 1-2 metreyi bulan kar yağışı beklenirken, düşük rakımlı bölgelerde de şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu su baskınları yaşanabileceği belirtildi. Ulusal Meteoroloji Servisi, 39 milyondan fazla kişinin uyarı altında olduğunu bildirdi. California’da son 3 ayda art arda gelen ve “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirmişti.