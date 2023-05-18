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ATM'lerin üzerine devrildi! Para çekmeye devam ettiler

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#İSTANBUL#ATM#Ağaç
ATMlerin üzerine devrildi Para çekmeye devam ettiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 09:57

İstanbul Avcılar’da bir bölümü çürüyen dut ağacı gürültü ile 4 ATM kabininin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen ATM’de işlemini sürdüren bir adamın kartını almaya çalıştığı, bazı müşterilerin de üzerinde ağaç gövdesi görmelerine rağmen gelip para çektiği görüldü.

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Merkez Mahallesi’nde Atatürk Parkı’nın hemen yanında bulunan ATM kabininin yanındaki en az 100 yıllık olduğu belirtilene dut ağacı dün öğle saatlerinde büyük görüntü ile kırıldı. Ağacın kırılan bölümü hemen yandaki ATM kabinlerinin üzerine düştü. Bu sırada işleme yapan bir müşterinin soğukkanlığını bozmayarak kartı ile işlem yaptığı belirtildi.

ATM cihazlarından birinin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine polis ekibi sevk edilirken Avcılar Belediyesi de bir ekibi göndererek ağacın motorlu testere ile kesimini sağladı. Ağacın kırıldığı bölgede park edilen bir otomobil de küçük çizikler dışında hasar görmedi.

ATMlerin üzerine devrildi Para çekmeye devam ettiler

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Büyük şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olayda ATM’nin hemen üzerinde oldukça büyük ağaç gövdesinin üzerlerine düşme tehlikesine aldırmayan 3 kişi para çekti. Ağaç yaklaşık yarım saatlik çaba ile kesilerek götürüldü.

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#İSTANBUL#ATM#Ağaç

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