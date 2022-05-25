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ATM'lere kopyalama düzeneÄŸi yerleÅŸtiren ÅŸüpheliler suçüstü yakalandÄ±

#Istanbul#Maltepe#ATM
ATMlere kopyalama dÃ¼zeneÄŸi yerleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

Ä°stanbul'da 29 farklÄ± ATM'ye kart kopyalama cihazÄ± ve kamera yerleÅŸtirerek 2 bin 500 kiÅŸinin kart bilgilerini Ã§alan 3 ÅŸÃ¼pheli Maltepe'de suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

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Ä°stanbul'da ÅŸÃ¼pheliler, son iki ayda 29 farklÄ± banka ATM'sine kart kopyalama cihazÄ± ve kamera yerleÅŸtirdi. DolandÄ±rÄ±cÄ±lar bu yÃ¶ntemle 2 bin 500 kiÅŸinin kart bilgilerini kopyaladÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 800 bin liralÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±. Maltepe'de de 10 ATM'ye cihaz yerleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler bugÃ¼n sabah saatlerinde kart kopyalama cihazÄ±nÄ± almak iÃ§in ATM'lerin yanÄ±na geldi.

ATMlere kopyalama dÃ¼zeneÄŸi yerleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ± takip eden Maltepe Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri 3 ÅŸÃ¼pheliyi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ATM'ye cihaz yerleÅŸtirdiÄŸi ve iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Bir mahalle sakini, "Sabah ben iÅŸe gelirken burada polisler vardÄ±. Bir de kalabalÄ±k vardÄ±. Kart kopyalÄ±yorlar, bunlarÄ± polisler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±lar. Polisler alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler." dedi.Â

ATMlere kopyalama dÃ¼zeneÄŸi yerleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

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#Istanbul#Maltepe#ATM

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