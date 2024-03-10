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Atmaca füzesi, hedefini başarıyla vurdu

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#SAVUNMA Sanayii Başkanlığı#Atmaca Füzesi#Turbojet Motoru
Atmaca füzesi, hedefini başarıyla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 20:51

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu.

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca Projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, hedef başarıyla vuruldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Atmaca füzesi, hedefini başarıyla vurdu

Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

 

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#SAVUNMA Sanayii Başkanlığı#Atmaca Füzesi#Turbojet Motoru

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