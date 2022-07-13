Atlı Köşk zaferi

Haberin Devamı

Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açmıştı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi, Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak en son Sevilay Sabancı Çınar’ı eklemişti. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 5 yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmişti. Yargıtay kararına göre dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep, Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı.

Haberin Devamı

5.5 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Müvekkilinin Sabancı Ailesi’ne ait Emirgan’daki Atlı Köşk’te (Sabancı Müzesi) hak sahibi olduğunu dava dilekçesinde belirten Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatı Dr. M. Çağrı Bağatur, “Müvekkilim, Atlı Köşk’ün tapu kaydında yer almamıştır. Diğer mirasçılar tapu kaydını Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’ye devretmiştir. Son olarak Atlı Köşk üzerinde davalı Sabancı Üniversitesi lehine 49 yıllığına intifa (kullanım) hakkı tesis edilmiştir. Bu tescilin iptali ile bu kullanma hakkının sona erdirilmesini istiyoruz” dedi. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetmiş, Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davalarını ise reddetmişti. Çınar, karara itiraz etti.

YENİ DAVALAR YOLDA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, talebi haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi. Atlı Köşk’ün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına olan tapu kaydının 1/48 hissesinin iptaline karar veren İstinaf Mahkemesi, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü lehine olan intifa hakkının iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’nün 5 bin liralık ecrimisil bedelini faiziyle birlikte Sevilay Sabancı Çınar’a ödemesine hükmetti. Çınar’ın avukatı Dr.Bağatur, yeni davalar açma hazırlığında olduklarını belirtti.