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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybeden kaptan Adana'da toprağa verildi

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Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybeden kaptan Adana'da toprağa verildi

Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki geminin ambar merdiveninden düşerek hayatını kaybeden ikinci kaptan Erdem Bulat'ın cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

13 Nisan'da Atlas Okyanusu'nda seyreden kuru yük gemisinin 8 metre yüksekliğindeki ambar merdiveninden düşerek hayatını kaybeden Bulat'ın (30) cenazesi Pozantı ilçesine getirildi.

Bulat için Gökbez Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay katıldı.

Bulat'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gökbez Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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