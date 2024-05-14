Atina’yla sıcak buluşma... Çözülmeyecek sorunumuz yok

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinin ardından dün Ankara da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i ağırladı. Erdoğan, Miçotakis’i Beştepe’de kabul ederken, iki lider ortak basın toplantısında, Hamas konusundaki görüş farklılıklarının dışında iki ülke ilişkilerine yönelik sıcak mesajlar verdiler. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

DEĞERLİ KİRİAKOS’UN İADE-İ ZİYARETİ

“Yüksek düzeyli İşbirliği konseyimizin 5’inci toplantısı çerçevesinde aralık ayında Atina’yı ziyaret etmiştim. Diyalog kanallarını açık tutma, ilişkilerimizde yaşanan ivmeyi geliştirme noktasında karşılıklı mutabakatımızı teyit etmiştik. Bu müşterek anlayışı dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle de kayıt altına almıştık. Değerli Kiriakos’un 5 ay sonra iade-i ziyarette bulunması bu mutabakatın bir yansımasıdır. Kendisine ikili münasebetlerimizi ilerletme konusundaki samimiyetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.

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ORTAK İŞ KONSEYİ KURULUYOR

Türkiye-Yunanistan arasındaki işbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakan’la dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekle-şen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’muz ile Yunan Ticaret Odaları Birliği arasında imzalanan ortak iş konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

DEPREM ANLAŞMASI

Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabii afetler karşısında komşuluk hukukunun gereğini hep yerine getirmiş, birbirlerinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Yine bugün imzalanan afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı bu kulvardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır. Ziyaret vesilesiyle imzalanan sağlık ve tıp bilimleri alanlarındaki işbirliğine dair anlaşmayla da işbirliğimizi tahkim etmiş olduk.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR

Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Atina bildirgesinde çerçevesi çizildiği şekilde, sorunları-mızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele de gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan’dan beklentilerimizi Sayın Başbakan’la bir kez daha paylaştım.

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Görüşmelerimizde Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. 15 bini çocuk 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere, uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

YUNANİSTAN’IN KARARI DESTEKLEMESİNDEN MEMNUNİYET DUYDUK

BMGK’nın Filistin’in tam üyeliği konusunda aldığı karar, kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu göstermişti. Yunanistan’ın da kararı destekleyen 143 üye ülke arasında yer almasından memnuniyet duyduk. Filistinli kardeşlerimiz adına Sayın Başbakan’a teşekkürlerimi iletiyorum.

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OLUMLU GÜNDEME ODAKLANIYORUZ

Aralık ayında Atina’dayken Yunanistan’la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı sizlerle paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir. Her görüşmemizde iş birliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Biz pozitif gündeme, bu minvalde somut ve yapıcı fikirlere yoğunlaşmakta kararlıyız.”

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Erdoğan ve Miçotakis Beştepe’deki görüşmenin ardından birlikte kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve Miçotakis Beştepe’deki görüşmenin ardından birlikte kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’DAN ‘HAMAS’ İTİRAZI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Miçotakis’in konuşmasındaki ‘Hamas terörist örgüt’ sözlerine şöyle itiraz etti: “Değerli dostum, mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine, Hamas 1947’den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas’a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Nitekim Birleşmiş Milletler’de sizler de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız ve ortak olmadınız bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam.”

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MUTABIK KALALIM

Miçotakis’in “İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız için aramızda mutabık kalalım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz, çünkü Filistinli halkı bu acımasız politikaların kurbanıdır” sözleri üzerine de Erdoğan, “Bu olabilir” diye cevap verdi.

KARİYE’NİN YENİDEN AÇILMASI

CUMHURBAŞKANI yeniden ibadete açılan Kariye Camisi konusunda “Sayın Başbakan’a da belirttiğim üzere Kariye Camii’miz 2020 yılında aldığımız karar sonrasında titiz bir restorasyon çalışması sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de yeni kimliğiyle herkesin ziyaretine açıktır” dedi.

MİÇOTAKİS: KAZAN KAZAN

YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis toplantıda özetle şöyle konuştu:

“Olağanüstü misafirperverliğiniz için size müteşekkirim. Bu son 10 ay boyunca gerçekleştirdiğim 4’üncü ziyaret oldu. Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlı olduğumuzu gösterdik. Özellikle güven artırıcı önlemler ve başka pozitif işbirliği ajandası bizim yöremizde istikrarı sağlayacak istikrarı sağlayacak önemli önlemlerdir. Bu sonuçları kazan kazan zemininde elde ettik. Mesela, ekonomi.

10 YUNAN ADASINI ZİYARET

Aynı zamanda iki halk, çok önemli bir inisiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasında vize muafiyetinden faydalanarak, adaları serbestçe ziyaret edebiliyorlar. İki halk, bürokrasi ıstırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önem arz etmektedir.

AZINLIKLAR DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Azınlıklar meselesinde de beşeri bir dostluk köprüsü rolünü üstleneceklerini sanıyorum. Trakya’da Hıristiyan ve Müslüman nüfus çok ahenkli bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz. Burada eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlarımıza, Yunan devletinin yine bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığın Yunanistan’ın sosyal ve kültürel hayatına katkısı çok büyüktür. Ne yazık ki Türkiye’deki Hristiyan azınlıkların sayısı azalmıştır. Ancak burada da dini özgürlük vardır.

İBADETE AÇILMASINA ÜZÜLDÜK

Hıristiyan eserlerinin UNESCO anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, Kariye Camisi’nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu. Bu olağanüstü mekanın bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum.

BÖLGEDE AKAN KANIN DURMASINDA HEMFİKİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna ve Ortadoğu meselesini görüşme fırsatını elde ettik. Türkiye ile Ortadoğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu. İsrail’in bir terör sonunda verdiği kurbanlardan sonra Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas’ı Türkiye’nin değişik bir yaklaşımla gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz. Gazze’deki sivil vatandaşların korunması gerektiğinde hemfikiriz.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye’nin AB’ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir. Avrupa-Türkiye ilişkilerinin yakın gelecekte çok olumlu bir şekilde tekrar hayata geçirileceğine inanıyoruz. Sayın dostum, Türkiye Cumhurbaşkanı görüş ayrılıklarımıza rağmen biz kazan-kazan zemininde bir işbirliğine açık olduğumuzu bu aşamada ispat ettiğimizi söyleyebiliriz.”