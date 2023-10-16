Atina’yla ‘pozitif gündem’ başlıyor

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Bugün ticaret, turizm, enerji, denizcilik, ulaştırma, doğal afetlere karşı mücadele gibi 2 ülke arasında büyük işbirliği imkânlarının bulunduğu konuları içeren “pozitif gündem” toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcıları Burak Akçapar ile Kostas Frangoyanis başkanlık edecekler. Hedef, YDİK’de bir dizi ikili anlaşmanın imzalanması. Ege anlaşmazlıklarını da içeren “siyasi diyalog” toplantısı ise yarın Burak Akçapar ile Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadoupulu başkanlığında gerçekleştirilecek. 2002 yılından beri sürüdürülen ancak somut bir sonuç elde edilemeyen istikşafi görüşmelerin de dahil edildiği “siyasi diyalog”un ilk toplantısında hedef, ilişkilerde mevcut sakin ortamın korunması ve iletişim kanallarının açık tutulmaları.