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Atina’yla ‘pozitif gündem’ başlıyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kiriakos Miçotakis#YDİK
Atina’yla ‘pozitif gündem’ başlıyor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlık edecekleri, Selanik’de 7 Aralık’daki Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK)  öncesi, Atina’da bugün ve yarın 2 önemli toplantı yapılacak.

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Bugün ticaret, turizm, enerji, denizcilik, ulaştırma, doğal afetlere karşı mücadele gibi 2 ülke arasında büyük işbirliği imkânlarının bulunduğu konuları içeren “pozitif gündem” toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcıları Burak Akçapar ile Kostas Frangoyanis başkanlık edecekler. Hedef, YDİK’de bir dizi ikili anlaşmanın imzalanması. Ege anlaşmazlıklarını da içeren “siyasi diyalog” toplantısı ise yarın Burak Akçapar ile Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadoupulu başkanlığında gerçekleştirilecek. 2002 yılından beri sürüdürülen ancak somut bir sonuç elde edilemeyen istikşafi görüşmelerin de dahil edildiği “siyasi diyalog”un ilk toplantısında hedef, ilişkilerde mevcut sakin ortamın korunması ve iletişim kanallarının açık tutulmaları.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kiriakos Miçotakis#YDİK

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