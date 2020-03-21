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Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Atina’ya da tünel kazmışlar

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’ya da tünel kazmışlar
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da DHKP-C üyesi 26 kişi yakalandı. Terör örgütünün kullandığı hücre evinde kazılmış 4 metre derinliğinde, 20 metre uzunluğunda tünel bulundu.

Yunan polisinin yaptığı operasyonla Sepolia semtinde 9, örgütün Eksarhia’daki hücre evinde 17 kişi yakalandı. Sepolia’daki bir binanın giriş katındaki hücre evine 4 metre derinliğinde, 20 metre uzunluğunda kazılmış tünelde, 2 LAW silahı, çok sayıda Kalaşnikof, el bombaları ve mühimmat bulundu. Yunan medyasına göre Eksarhia semtinde Tzavelas sokağında bulunan hücre evinde yakalanan 17 teröristten 7’si kimlik tespitleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

EVE GİRİŞ VAR, ÇIKIŞ YOK

Edinilen bilgilere göre, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanları, bir süre önce Sepolia semtindeki hücre evini takibe aldı. Hücre evinin giriş kapısından giren bazı teröristlerin evden çıkmamalarına rağmen, birkaç gün sonra yine giriş kapısında görülmeleri şüphe çekti. Yan sokaktaki çöp bidonlarında çok sayıda mum ve taş parçaları dolu çöp torbaları görülmesi de şüpheleri arttırdı. Teröristler kazdıkları tünel sayesinde hem hücre evine silah ve mühimmat taşıyor hem de girip çıkabiliyorlardı. Teröristlerden birinin, 2013 yılında silah ve mühimmat yüklü bir botla Türkiye’ye giderken Sakız Adası açıklarında yakalandığı öğrenildi. Yunanistan daha önce birçok kez, Türkiye’nin teröristleri iade talebini reddetmişti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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