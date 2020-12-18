‘Bahçeli Belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV’de gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayarak özetle şunları söyledi:

REFORM YAPMALARINI İSTERİM AMA YAPAMAZLAR

“Reform yapamazlar. Yapmalarını çok isterim. Hangi alanda yapacaklar. Ekonomi diyorlarsa, Merkez Bankası’na bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Diğer bağımsız kurumlarla ilgili, onların bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Hayır.

(Neden reform yapamaz diyorsunuz) Hukuk reformu yapacak olanlarda önce adalet duygusu olması lazım. Selahattin Bey’e ağır suçlama yapıyor, ‘İnanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste imkan sağlamaz’ diyor. Bu kafadan yargı reformu bekleyebilir misiniz?

FİDAN TALİMATLA SEÇİLDİ

Son İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne zaman geldi Yargıtay’a? Bir hafta. Bir hafta içinde hiçbir kararın altına imza attı mı? Hiçbir kararın altında imzası yoktur. Şimdi bunu alıp Anayasa Mahkemesi’ne üye yapmak istiyorsunuz. Bu mudur hukuk reformu. İrfan Fidan’a, bir Yargıtay kararına dahi imza atmamış pozisyonda olan kişiyi Anayasa Mahkemesi’ne gönderelim diye 101 Yargıtay üyesi imza atmışsa bir merkezden aldıkları talimatla. Benzer olay FETÖ döneminde de yaşanıyordu.

(Anayasa çalışması iddiası) Olsa yaptık deriz... (Parti kapatma) Bir taraftan demokrasi deyip bir taraftan partileri kapatacağız diye yola çıkarsanız bu siyasi otoriteyle yapılacaksa orada demokrasi yoktur. Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor. Devam etsin o zaman Cumhur İttifakı’nda ne işi var? Bozarsınız. ‘Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan’a medya aracılığıyla verdim.’ Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin, bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var? Ayrılacaksın, belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var. Ayrılmak istiyor olabilir ama biz tabi konuşmuyoruz.

TACİZE ASLA İZİN VERMEYİZ

(CHP’ye yönelik saldırılar) Kendisi söyledi davet ederlerse gideceğim dedi ama davet etmiyorlar. Bu mu hukuk reformu? (Adalet Bakanı’nı arayıp dediniz mi?) Bunların gerçek yüzünü halk görsün diye demem.

(Taciz iddiaları) Gerçekten bu işi yapan varsa partiden uzaklaştırıyoruz ve partiden atılması için işlem yapılıyor. Bu konuda bize gelen hiçbir şikayet karşılıksız kalmamıştır. Asla izin vermeyiz, vermek bizim kültürümüzde de yoktur.

(Muharrem İnce) Partide çalışırsa başımızın üstüne, partili kimliğini sürdürürse başımızın üstüne, ben ayrılacağım derse de kendi tercihidir.

(Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz? Erdoğan neden çok memnun olurum dedi?) Başka söyleyeceği bir şey yok. ‘Sakın aday olmasın’ diyebilir mi? (Adaylığı istiyor musunuz?) Ona ben karar vermem. Millet ittifakı liderleri olarak tek bir adayla mı yola çıkacağız, her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak. Bunu netleştirmeden cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlayan kişi olursunuz.

ATİLA SAV UĞURLANDI





◊ Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, toprağa verildi. Ankara Karşıyaka Camisi’ndeki cenazeye Sav’ın ailesi ve yakınlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri, DSP Lideri Önder Aksakal, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. (◊ Selahattin SÖNMEZ)