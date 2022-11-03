Athena Tapınağı müze olacak

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Side Müze Müdürlüğü, işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu alandan eğlence merkezine giriş kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği de Athena Tapınağı'nda restorasyon çalışması için harekete geçti.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Athena Tapınağı tamamen arkeolojik müze kurgusuyla yapılıyor. Burada arkeolojik eser değil, kalıntıların içerisinde gezerken o dönemi hissedeceksiniz. Tarihi eserler geldiği günkü duygularıyla sergilendiği zaman güzeldir” dedi.