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Athena Tapınağı müze olacak

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#Antalya#Side Antik Kenti#Athena Tapınağı
Athena Tapınağı müze olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Antalya’da bulunan Side Antik Kenti’ndeki bir gece kulübünün, Athena Tapınağı’nın bulunduğu kazı alanına açılan tarihi kalıntıları kapı olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

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Side Müze Müdürlüğü, işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu alandan eğlence merkezine giriş kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği de Athena Tapınağı'nda restorasyon çalışması için harekete geçti.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Athena Tapınağı tamamen arkeolojik müze kurgusuyla yapılıyor. Burada arkeolojik eser değil, kalıntıların içerisinde gezerken o dönemi hissedeceksiniz. Tarihi eserler geldiği günkü duygularıyla sergilendiği zaman güzeldir” dedi. 

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#Antalya#Side Antik Kenti#Athena Tapınağı

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