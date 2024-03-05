Ateşkes çabaları sürerken Abbas bugün Ankara’da

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Bugün gerçekleşecek görüşmenin gündeminde ateşkes ve insani yardım çabaları öne çıkıyor.

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak.

- BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ: Kaynaklar, “Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar da görüşülecek” dedi.

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- FİLİSTİNLİLER ARASI UZLAŞMA: Türkiye’nin önem verdiği başlıklardan biri de bu süreçte Filistin’deki gruplar arasında uzlaşma sağlanmasında. Erdoğan ile Abbas arasında gerçekleşecek görüşmede bu konu da gündemde olacak, Filistinliler arası iç uzlaşının önemi ve bu konuda gelinen aşama ele alınacak.