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Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Barış Atay yol vermedi saldırdık’ dediler; üçü de tutuklandı

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‘Barış Atay yol vermedi saldırdık’ dediler; üçü de tutuklandı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Şüpheliler ifadelerinde ‘yol tartışması’ nedeniyle kavga ettiklerini iddia etti. Kadıköy’de geçen pazar gecesi bir mekandan çıktıktan sonra sokak ortasında 4 kişinin saldırısına uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay, şikâyetçi oldu. Polis ekipleri bölgedeki yaklaşık 100 kamerayı inceledi, 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Kavgaya karışan Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş gözaltına alındı. Adliyede savcıya ifade veren şüpheliler suçlamayı kabul etti. Şüpheliler ifadelerinde “Kadıköy’de eğlenmeye gitmiştik. Yolda yürüyorduk. İsmini sonradan öğrendiğimiz Barış Atay önümüzden yürüyordu. Yol istedik vermedi. Aramızda tartışma çıktı. Yol verme kavgası çıktı. Sonra birbirimize girdik. Olaydan sonra sosyal medyadan o kişinin milletvekili olduğunu öğrendik. Olayın siyasi bir tarafı yok, adli bir olay” dedi.

Barış Atay polise verdiği ifadede “Şahıslar beni darp ederken küfür ederek vatan haini diye bağırdı” demişti.

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