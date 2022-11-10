Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk'ün tarihe not düşen cümleleri 7 dilde söylendi

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#10 Kasım#Antalya
Atatürkün tarihe not düşen cümleleri 7 dilde söylendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:43

Antalya'da yerleşik yabancılar, Atatürk'ün tarihe not olarak düşen cümlelerini önce kendi dillerinde, ardından Türkçe söyledi.

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) eğitim gören yerleşik yabancılar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinde buluştu. '7 Dil Tek Yürek' adı verilen anma töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya malolmuş sözlerini önce kendi dillerinde, ardından Türkçe söyleyen yabancılar, ayakta alkışlandı.

Atatürkün tarihe not düşen cümleleri 7 dilde söylendi

Rus Yana Çetin, Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır', İranlı Sara Kort, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir', Endonezyalı Fadilla Balcı 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin', Alman uyruklu Pınar Yıldırım 'Ne mutlu Türküm diyene', Büşra Kart 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır', Iraklı Kabile Hasan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', Ukraynalı Alina Polat ise 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş gibidir' cümlelerini söyledi.

Haberin Devamı

Atatürkün tarihe not düşen cümleleri 7 dilde söylendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk#10 Kasım#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip