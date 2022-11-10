Atatürk'ün tarihe not düşen cümleleri 7 dilde söylendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) eğitim gören yerleşik yabancılar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinde buluştu. '7 Dil Tek Yürek' adı verilen anma töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya malolmuş sözlerini önce kendi dillerinde, ardından Türkçe söyleyen yabancılar, ayakta alkışlandı.

Rus Yana Çetin, Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır', İranlı Sara Kort, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir', Endonezyalı Fadilla Balcı 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin', Alman uyruklu Pınar Yıldırım 'Ne mutlu Türküm diyene', Büşra Kart 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır', Iraklı Kabile Hasan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', Ukraynalı Alina Polat ise 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş gibidir' cümlelerini söyledi.

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