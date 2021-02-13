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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı

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Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı
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MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürkün Malatyaya gelişinin 90ıncı yıl dönümü törenle kutlandı
Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Atatürk'ü, Malatya'nın güneyden Anadolu demir yolları ağına bağlanması münasebetiyle şehre teşrifinin 90'ıncı yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi. Daha sonra törene katılanlar, Atatürk Evi'ni gezdi. Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programda da öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler ise Atatürk'ün Malatya'ya gelişini anlattı.

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