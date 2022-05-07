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Atatürk’ün Çanakkale mektupları müzede

#Çanakkale Savaşları#Mustafa Kemal Atatürk#Mektup
Atatürk’ün Çanakkale mektupları müzede

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360’a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeler arasında Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin ve imzalı mektuplarının da olduğunu söyledi. 

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor. Son olarak İstanbul'daki bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne getirilerek Alan Başkanlığı envanterine kaydedildi. Belgelerin yakında hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi’nde sergileneceği belirtildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’yla alakalı çok önemli belgelerin Alan Başkanlığı envanterine kaydedildiğini belirterek şunları söyledi:

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Atatürk’ün Çanakkale mektupları müzede

BÜTÜN ARAŞTIRMACILARA CEVAP VEREBİLECEK

“Bunlar içinde en önemlileri Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları’nın en önemli anlarında vermiş olduğu emirleri içeren, kendisinin imzası bulunan 3 mektup. Aynı zamanda Enver Paşa imzalı belgeler de elimize ulaştı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları’yla ilgili bütün araştırmacılara cevap verebilecek orijinal, özgün ve içeriği çok geniş belgeler şu anda bizim envanterimizde yerini almaya başladı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de çok özel bir tarihi binayı restore ederek, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi haline getireceğiz. Her Çanakkale araştırmacısı, hangi konuda neyi merak ediyorsa bu belgelerden ulaşmış olacak.”

Atatürk’ün Çanakkale mektupları müzede

ELİNDE BİLGİ-BELGE OLAN ULAŞTIRSIN

İsmail Kaşdemir, bundan sonra da Çanakkale ile ilgili elinde bilgisi ve belgesi olan, savaş malzemesi olan herkesten Tarihi Alan Başkanlığı’na bunları ulaştırmalarını beklediklerini de vurguladı.

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Atatürk’ün Çanakkale mektupları müzede

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#Çanakkale Savaşları#Mustafa Kemal Atatürk#Mektup

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