Atatürk’ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarına boğuldu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 84. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Fırat yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk’ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi.

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Sinevizyon gösterimi sırasında salondakiler duygu dolu anlar yaşadı. Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören 7’nci sınıf öğrencisi Emine Ayhan, İHA Muhabirine ‘biraz duygulandım’ dese de Atatürk’ün anlatıldığı her karede gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Sinevizyon gösterimi sırasında duygulandığını dile getiren Emine Ayhan , “ Birden aklıma Atatürk’ün eskilerde yaşadıkları zorluklar geldi. hangi şartlarda büyüdüğü, sonrasında Kurutuluş Savaşı’nda askerlerin duyguları, Çanakkale Zaferini izledik. Bunlardan dolayı biraz duygulandım” dedi.

Öğrencilerden Azra Kılınç ise “ Bu programın yapılması çok güzel bir şeydi. Biraz duygusaldı. Arkadaşlarla birlikte ağlamış da olabiliriz” şeklinde konuştu.

Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerinin verilmesi ile son buldu. Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.