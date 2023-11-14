Atatürk’e saygısızlık! ‘Benzer’leri cirit atıyor

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Atatürk’e benzerliği ile ortaya çıkan oyuncu Göksel Kaya olmuştu. Atatürk’ü istismar etmekle suçlanan Göksel Kaya, “Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suistimal ettiğim yok” demişti. Atatürk konulu birçok programa katılan Kaya, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Hürriyet’un ulaştığı avukatı, Kaya’nın geçen yıl mide kanserinden öldüğünü söyledi.

CANLI YAYINLA PARA TOPLADI

Son dönemde Atatürk’e benzerliğiyle ismi en çok gündeme gelen kişi ise Serdar Görel oldu. Görel’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı canlı yayında 1 milyon lira, Ulu Önder’in vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım’daki yayınında ise 1 saatte 500 bin TL kazandığı iddia edildi. Atatürk’e benzerliğini kullanarak insanları sömürmekle suçlanan Görel, yaptığı açıklamada kendisine yapılan bağış miktarının o kadar yüksek olmadığını söyledi. Yayın açıp Cumhuriyet’i kutlamak istediğini belirten Görel, “O gün bayağı bir hediye atanlar olmuş. 1 milyon TL deniyor ama 22 bin TL giriş olmuş hesabıma. 10 Kasım’da açtığım yayında hesabıma düşen para 3 bin TL” dedi.

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OYUNCULUK DERSİ BİLE ALMIŞ

İki çocuk babası Serdar Görel, “İlk olarak Bursa’da KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesini işlettiğim dönemde bir kız öğrenci beni Atatürk’e benzettiğini söyledi. Benimle fotoğraflar çektirip, sosyal medyada paylaştı. Böylece Bursa’da bu durum duyuldu. Sonra okullar beni 29 Ekim, 10 Kasım gibi günlerde etkinliklerine davet etti. 6 ay özel oyunculuk dersi aldım. Ankara’da ‘Çanakkale Geçilmez’ oyunu sahneleniyordu, beni de Atatürk’ü oynamam için davet ettiler ve ilk olarak para kazandım. 2-3 yıl turne yaptık, böylece biraz daha tanınmaya başladım. Sonra sinema sektörü devreye girdi” ifadelerini kullandı.

ÜNİFORMA GİYİP ROL YAPTI

Bir ‘Atatürk istismarı’ haberi de Milas’tan geldi. Cumhuriyet Balosu’na Atatürk üniformasıyla katılan emekli öğretmen Necdet Bardak, “Önümde kanuni bir engel yok, yapmaya devam edeceğim” dedi. Hürriyet’e konuşan Bardak şunları söyledi: “Ispartalıyım, Anadolu insanıyım. Köy enstitüsünden mezun öğretmen bir babanın oğluyum. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptım. Müfettişlik yaptım. Öğrencilerim de meslektaşlarım da beni Atatürk’e benzetirdi. Müfettiş iken valiliğin de izniyle Ankara’da bir defileye katıldım. Lise öğrencileri davet etti, 6-7 lisenin programlarına katıldım, onlara Atatürk’ü anlattım. Bütün masrafları da kendim karşıladım. Ben rant peşinde değilim. TikTok’ ta para kazananlar gibi değilim. Zaten tepkiler onların yüzünden büyüdü. Ne Atatürkçü Düşünce Derneği’nden ne de başka bir programdan hiçbir zaman para almadım.

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ÇİZMELERİ ÖZEL YAPTIRMIŞ

Üniforma ve çizmeler özel yapıldı. Sözde değil özde bir Atatürkçü olarak frak takımımla, üniformamla ve onun giydiği diğer kıyafetlerle programlar yapmaya devam edeceğim. Bunu yasaklayan bir kanun yok. Şerefimle, gururumla yapıyorum bu işi. 37 yıl devlet hizmeti yaptım. 93 model bir arabam var. Rant peşinde, para peşinde olan biri olsam herhalde böyle olmazdı. Ukrayna’ya bile gittim, orada da program yaptım. Daha önce emekli generaller de davet etti, onlarla da 10 Kasım programlarına katıldım. Film teklifleri de aldım, para da teklif edildi. Senaryoları beğenmediğim için kabul etmedim. Hesap vermeye de her zaman hazırım.”

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ADD: SOYTARILIK

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da bu duruma tepkili. Hürriyet’e konuşan Bozkurt, ilgili şubeye soruşturma başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Atatürk bizim için bir fikirdir, aydınlanmadır, devrimdir. Şekil değildir. Biz sadece bu benzerlik gibi soytarılıklara değil yapay zekâ ile Atatürk fotoğrafları, canlandırmaları gibi uygulamalara da karşıyız ve doğru bulmuyoruz. Atatürk bir fanidir, bu dünyadaki ömrünü tamamlamıştır. Yaşayan onun fikirleri ve ilkeleridir. Böyle üniformayla masa masa dolaşan Atatürk nedir? Gerekli incelemeyi, soruşturmayı yapacağız.”

‘ÖZÜR DİLİYORUZ’

Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şube Başkanı Veysel Özalp de şunları söyledi: “Biz her yıl Cumhuriyet balosu yaparız. Bu yıl da 26 Ekim’de yaptık. Necdet Budak balo için bize geldi ‘Size bir katkım olur mu?’ dedi. Biz de ‘Ne olabilir’ dedik. O da ‘Vals ve Sarızeybek yaparım’ dedi. Bir değişiklik olsun diye kabul ettik. Daha önce de programlar yapmış. Çok da beğenildi. Para almadı. Kötü bir niyetimiz olamaz. Ama bir hata ettiysek de hem halkımızdan hem de Atatürk’ün aziz hatırasından özür diliyoruz.”

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KORUMA KANUNU YETERSİZ

* Prof. Dr. Berrin Akbulut (Ceza Hukukçusu): “Sadece kılık kıyafet ve taklit yeterli olmaz. Aşağılayıcı, tahkir edici tavırlar, hareketler varsa bunlar kanun kapsamına girer. Kanunda ayrıca bu tür benzerliklerin bir maddi getiriye dönüştürülmesiyle ilgili de bir düzenleme yok. Kanun sadece fiili, fiziki ve aleni saldırıları, hakaretleri kapsıyor. Bu tür eylemlerin, istismar ve suiistimal niteliğinde olanların da kanun kapsamına girebilmesi için kanunda yeni bir düzenleme, belirleme olması lazım.”

* Prof. Dr. Köksal Bayraktar (Ceza Hukukçusu): “Bu kanun kapsamındaki cezai yaptırımların uygulanabilmesi için kanunda belirtilen fiili saldırıların ve küçük düşürücü, hakaret niteliğinde eylemlerin olması gerekir. Bu haliyle Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun bu tarz fiillere karşı bir yaptırımı yok. Yaptırım olabilmesi için, tahkir veya istismar niteliğindeyse bu tür fiillerin de hukuki kapsama bağlanmış olması gerekir.”

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* Prof. Dr. İlhan Üzülmez (Ceza Hukukçusu): “Mevcut Atatürk’ü Koruma Kanunu; aleni hakaret ve Atatürk’ü temsil eden büst, heykel gibi fiziki varlığı olan eserlere yönelik fiili saldırıları kapsıyor. Söz konusu durumlarda ise sadece benzeme veya benzetme var. Açıkça hakaret söz konusu değil. Suistimal olarak yorumlanabilir ama bu da ilgili kanun kapsamına doğrudan girmiyor.”

KİMLER VAR

Göksel Kaya: Aynı zamanda sinema ve tiyatro oyuncusu olan Kaya, Atatürk konulu birçok programa katıldı. CHP’nin grup toplantısına da katılan Kaya uzun zamandır ortalarda yoktu. Avukatı Hürriyet’e Kaya’nın geçen yıl mide kanserinden öldüğünü söyledi.

Serdar Görel: Atatürk’e benzerliğini 29 Ekim ve 10 Kasım’da gelire dönüştürdü. TikTok’tan yaptığı yayınlarda 2 milyona yakın bağış topladığı iddia edildi.

Necdet Bardak: Emekli öğretmen, özelikle mareşal üniformasıyla programlara katılıyor. Atatürk gibi selam veriyor ve masaları dolaşıyor. Şimdiye kadar hiçbir etkinlikten para almadığını söylüyor.

Ali Ayhan: Ud sanatçısı ve Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi. Atatürk benzerliği konusuyla televizyon programlarına çıktı ve ud çaldı.

Mesut Yontan: Metroda çekilen bir fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Ayhan Ayber: Emekli bir devlet memuru. Atatürk’e benzerliğini fotoğraflarla ispat etmeye çalışıyordu.