'Atatürk’e lanet okuyana yazıklar olsun'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’da sözleri büyük tepki toplayan emekli imam Mustafa Demirkan’ı eleştirirken, “Sözde din adamları, kutsal mabedimizde, Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Yazıklar olsun” dedi. Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Camiye gıybet sokanlara, gündem değiştirecek diye ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle anıyorum.

GÖZÜMÜZ AYDIN, BÜYÜMÜŞÜZ

TÜİK milletimize müjde verdi. Gözümüz aydın, büyümüşüz. Açıklamayı yapan TÜİK olduğu için, biz de doğal olarak, bu büyümeyi ‘bir inceleyelim’ dedik. Mesela, milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi? Hayır. Mesela, son bir yılda işsiz sayımız neden 2.5 milyon kişi artarak, 10 milyona ulaşmış?

Meral Akşener kürsüye kuru soğanla çıktı.

BÖYLE PANDEMİ YÖNETİLMEZ

Milletçe beklediğimiz soruların cevaplarını yine bulamadık. Aşı takvimi oluşturulmamış. Yurtdışına çıkışlardan, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumundan bir açıklama var mı, yok. Yarım yamalak birkaç tedbir var. Bilim Kurulu’nun bu konuda bir çalışması olmuş mudur?”

SANATÇININ SİTEMİ MECLİS KÜRSÜSÜNDE





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu hafta sanatçı Burhan Şeşen’e söz verdi. Pandemi döneminde müzisyenlerin gerekli desteği alamadıklarını belirterek Anayasa’daki sanat ve sanatçının korunmasına ilişkin maddeleri hatırlatan Şeşen, “Eyy bu ülkeyi yönetenler, aşk acısı çektiğinizde bir şarkımızı da mı dinlemediniz? Vatani görevinizi yaparken Dağ Başını Duman Almış marşını da mı söylemediniz?” diye sordu. Şeşen, salgında çalışamayan müzisyenler için meslek örgütleri aracılığıyla düzenleme yapılmasını istedi. Şeşen “Gençler yeni bir akım başlattılar, bu sözlerle konuşmamı noktalayacağım, gözünü yumma, müziğe sahip çık, gözünü yumma sahneye sahip çık” dedi.

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