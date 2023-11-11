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Atatürk'e hakarete tutuklama ve gözaltı

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#Atatürk#Hakaret#Atatürk Mustafa A.
Atatürke hakarete tutuklama ve gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 19:50

Erzurum'da hizmet veren bir döner işletmesinin sahibi, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tutuklandı.

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'Hacı'nın yağ akımı' adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında Mustafa A., canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle takipçileriyle tartıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken olay üzerine Mustafa A., "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ATATÜRK'E DUA EDİLDİ DİYE HAKARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Ahmet Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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#Atatürk#Hakaret#Atatürk Mustafa A.

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