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Atatürk’e hakaret videosu... Kılıçdaroğlu: Cezalandırmak maharet değil

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#Kılıçdaroğlu#ATATÜRK#Hakaret
Atatürk’e hakaret videosu... Kılıçdaroğlu: Cezalandırmak maharet değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S. için, “Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilip beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Göz boyamak için yapılan tutuklama o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir işe yaramayacaktır” dedi.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KABUL EDEMEYİZ AMA...

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, saray iktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece sarayın ‘düşmanlaştırma’ politikasına katkı sağlayacaktır. Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.”

TUTUKLANMIŞTI

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İstanbul’da bir lisede çekilen 17 yaşındaki A.E.S.’nin Atatürk fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerinin yer aldığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan A.E.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik hakaretten tutuklanmıştı.

TARLAYA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Bala ilçesinin Kesikköprü köyünü ziyaret ederek soğan üreticileri ve soğan tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Soğan üreticileri ve işçilerinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ardından Kesikköprülü vatandaşlarla da sohbet etti. 

Atatürk’e hakaret videosu... Kılıçdaroğlu: Cezalandırmak maharet değil


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#Kılıçdaroğlu#ATATÜRK#Hakaret

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