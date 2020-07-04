Atatürk’e hakaret eden astsubay görevden alındı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve devlet büyükleri aleyhine sosyal medyada paylaşımlar yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran’ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran’ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz günü görevden uzaklaştırılmıştır.”
Sosyal medya platformu Facebook’ta ‘Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ adlı hesabın paylaştığı Atatürk videolarına yorum yapan Ceran, Atatürk için “İngiliz ajanı” ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
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