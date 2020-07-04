Atatürk’e hakaret eden astsubay görevden alındı

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran’ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz günü görevden uzaklaştırılmıştır.”

Sosyal medya platformu Facebook’ta ‘Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ adlı hesabın paylaştığı Atatürk videolarına yorum yapan Ceran, Atatürk için “İngiliz ajanı” ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.