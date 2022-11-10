Atatürk vefatının 84’üncü yılında Demirören Medya Center’da anıldı

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Program sabah saat 09.05'te Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Demirören Medya Center Artium’da Orka Quartet orkestrası ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Yiğidim Aslanın Burda Yatıyor’ ve İzmir Marşı gibi Atatürk’ün sevdiği şarkıları çaldı. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların katıldığı programda dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra ise usta yazar Doğan Hızlan, Demirören Medya MTAL öğrencileriyle bir araya gelerek Atatürk, devrimleri ve gençlere bıraktığı Cumhuriyet’e ilişkin konuşma yaptı.



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Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini söyleyen Hızlan, “Emaneti kutsal bir şekilde yaşatacaksınız. Her liderin temel kitabı vardır. Atatürk’ün de temel kitabı Nutuk’tur. Nasıl bir siyasi hayatı olduğunu, askeri zaferlerini Nutuk’ta anlatıyor. Ben Cumhuriyet’in kuruluşunu kitaplardan izledim. Tabi ki siz de izleyeceksiniz. Zamanla algılama, değerlendirme değişiyor. Atatürk’ün ilk öldüğü yıllarda incelemeler, açıklamalar vardı en önemlisi de o zaman birçok şair onun için şiir yazdı. Daha sonra duygulu anlar bilimsel anlara dönüştü. Atatürk’le ilgili kitaplar yazıldı” dedi.



Atatürk’ün müzikle de çok ilgilendiğini aktaran Hızlan, “Atatürk, bizim eski müziğimizle Cumhuriyet’in müziğinin de yapılamayacağına karar veriyor. Evet konservatuarlar vardı ama o Batı’nın, Avrupa’nın getirdiği yenilikleri de yeni bir Cumhuriyet’in yeni bir zevki oluşturması da gerekiyordu. Çünkü devrimler, siyasi hareketler sanatta, edebiyatta yer bulduğu oranda yaygınlaşır. Kuru bir zaferin anlatılışı bir askeri tarih yetersizdir. Atatürk, askeri hareketi yeni bir kültür anlayışı olarak belirtti. Bir anısı var İran şahı ziyaret için Türkiye’ye geliyor. Atatürk hemen Ahmet Adnan Saygun’u arıyor ve opera bestelemesini istiyor. Saygun da Türksoy Operası’nı besteliyor. Yani Doğu’ya, Türkiye’nin Batı’ya açılan yolunun rehberi olduğu mesajı veriliyor” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet kuşağının bilim, sanat, resim, müzik alanındaki devrimlerin yaygınlaşmasını sağladığını söyleyen Hızlan, “O zaman değişik alanlardaki müzisyenler, ressamlar farklı Batı ülkelerine gönderiliyor. Orada usta ressam ve bestecilerden işi öğreniyorlar. Daha sonra buraya dönüp Anadolu’daki farklı illere gidiyorlar. Oranın halkını resme, müziğe getiriyorlar. Askeri komutanın sivillerle iş birliği yaparak kültür yenilenmesi yapması çok önemli bir atılımdır. Dünyada da çok örneği yoktur. Atatürk gibi uygulaması yoktur” dedi.Doğan Hızlan konuşmasını, öğrencilere Atatürk’ü yeniden değerlendirmek, fikir beyan etmek için yardımcı olacak kitap önerileriyle bitirdi.