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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

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#Kurtuluş Savaşı#Atatürk Ve İstiklal Yolu Yürüyüşü#Kastamonu
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin Anadolu’ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu’nun İnebolu-Kastamonu güzergâhında düzenlenen ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ başladı.

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Bir kez daha o günleri hatırlamak için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşların katıldığı tarihi yürüyüş, dört gün sürecek.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan 95 kilometrelik tarihi Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ne Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

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Atlı birlikler bando eşliğinde yürüyüşe katılırken, güzergâh boyunca Türk bayrakları ile Atatürk posterleri dalgalandı. 

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#Kurtuluş Savaşı#Atatürk Ve İstiklal Yolu Yürüyüşü#Kastamonu

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