Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

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Bir kez daha o günleri hatırlamak için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşların katıldığı tarihi yürüyüş, dört gün sürecek.

Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan 95 kilometrelik tarihi Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ne Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

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Atlı birlikler bando eşliğinde yürüyüşe katılırken, güzergâh boyunca Türk bayrakları ile Atatürk posterleri dalgalandı.