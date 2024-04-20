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DEM Partili yöneticilere soruşturma... AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#DEM Parti
DEM Partili yöneticilere soruşturma... AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 14:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" mesajını paylaştı.

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İşte Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez.

Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar.

Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz.

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#Ömer Çelik#AK Parti#DEM Parti

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