Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Manisa'da törenle anıldı
MANİSA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu.
Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiren törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te çalınan sirenle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.
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