MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Manisa'da törenle anıldı
GeriGündem Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Manisa'da törenle anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Manisa'da törenle anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde Manisa'da törenle anıldı
Abone Olgoogle-news

MANİSA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiren törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te çalınan sirenle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Atatürk, ölümünün 82nci yıldönümünde Manisada törenle anıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle