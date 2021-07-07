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Abdulselam UĞUR-Derya EVREN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 07.07.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Atatürk heykeline çekiçle saldırdı! Çevik kuvvet etkisiz hale getirdi

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Bursa'da elindeki çekiçle Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan M.Y., çevik kuvvet polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada M.Y.’nin akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği belirtildi.

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  • Bursada Atatürk heykeline çekiçli saldırı
  • Bursada Atatürk heykeline çekiçli saldırı
  • Bursada Atatürk heykeline çekiçli saldırı
  • Bursada Atatürk heykeline çekiçli saldırı
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Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi’ndeki Bursa Valiliği önünde meydana geldi. Valilik önündeki Atatürk heykeline çıkan M.Y., elindeki çekiçle mermerlere vurmaya başladı. Bu sırada valilik önünde bekleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y.’yi fark etti. Olaya müdahale eden polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Atatürk heykeline çekiçle saldırdı Çevik kuvvet etkisiz hale getirdi

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Konuyla ilgili Bursa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Atatürk heykeline; 07 Temmuz 2021 günü saat 14.10 sıralarında, elinde keser bulunan M.Y. isimli şahsın zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Atatürk heykeline çekiçle saldırdı Çevik kuvvet etkisiz hale getirdi

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