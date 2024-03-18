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Atatürk hayranı Valode Değirmenci, 87 yaşında hayatını kaybetti

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#Valode Değirmenci#Mustafa Kemal Atatürk#Balıkesir
Atatürk hayranı Valode Değirmenci, 87 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 15:56

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve Atatürk hayranlığı nedeniyle, 1962 yılında Rusya ve Kanada’ya göç etmeyen ve ‘Vedat’ ismini alan Valode Değirmenci, 87 yaşında hayatını kaybetti. Değirmenci’nin cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek.

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1740 yılında Çarlık Rusya’sından kaçarak Osmanlı İmparatorluğuna sığınan ve Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Manyas Gölü kıyısına yerleşen kazaklar, 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya’ya geri dönerken, Manyas’ın Kocagöl (Kazaklar) Mahallesine yerleşen ve Atatürk hayranı olan Vedat Değirmenci, diğer kazaklar gibi göç etmedi. 1991 yılında Kocagöl İlkokulu, Bandırma 17 Eylül İlköğretim Okulu ile Kars’ın Arpaçay ilçesindeki liseye Atatürk büstü hediye eden Değirmenci, Bandırma Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstü kaidesi ile 17 Eylül İlköğretim Okulu’ndaki Atatürk büstü kaidesine, Atatürk’ün ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ sözünü metal harflerle yerleştirmişti.

Değirmenci’nin vefatı yaşamını sürdürdüğü Kocagöl Mahallesi ve Bandırma ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Evli ve 2 çocuk babası Vedat Değirmenci, yarın İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy’de toprağa verilecek.

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Atatürk hayranı Valode Değirmenci, 87 yaşında hayatını kaybetti

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#Valode Değirmenci#Mustafa Kemal Atatürk#Balıkesir

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