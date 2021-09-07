Atatürk büstüne saldırana ilk duruşmada tahliye

Tekirdağ’da geçen mart ayında Günhan Daştan (48) hakkında üç farklı okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine saldırdığı gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada sanık Daştan, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının, evinde çıkan ve patlayıcı yapımında kullanıldıkları yönünde bilgiler mevcut olan kimyasal maddeleri sorması üzerine sanık Daştan, “Ele geçirilen maddeler benim üniversite yıllarımdan kalan 23-25 senelik maddelerdir. Ben bunları eve koymuştum, o şekilde kalmış” şeklinde cevap verdi. Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi gerektiğini belirterek “Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur” dedi.



SANIKTAN PİŞKİN SAVUNMA



Söz verilen sanık Günhan Daştan ise “Benim yaptığım suç heykel boyamak. Ben terör örgütü üyesi değilim. Aynı suçu yapan insanlar serbest, ben neden cezaevindeyim? Adli kontrolle serbest kalmak istiyorum” şeklinde konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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