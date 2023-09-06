×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ataşehir'deki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 16:13

Dün İstanbul Ataşehir'deki bir binada çıkan yangın büyümüş ve saatler süren müdahale sonucu söndürülebilmişti. Yangında çıkan siyah dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Bir spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın, etrafta bulunan 5 binaya daha sıçramıştı. Yangının çıktığı ilk anlar spor salonundaki kameraya yansıdı. Görüntülerde spor salonundaki kişilerin yangına yangın tüpü ile müdahale ettikleri ve bazı kişilerin de kaçıştığı görüldü

Haberin Devamı

Yangın, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir spor salonunda başlayıp 5 binaya sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte söndürebildiği yangın, maddi hasara yol açtı.

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar


YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

5 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Dün Ataşehir'deki spor salonunda çıkan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Yangında alevler rüzgarında eksiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler spor salonu dışında 5 binaya daha sıçradı.

Haberin Devamı

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

6 BİNADA MİLYONLARCA LİRALIK HASAR

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında spor salonu tamamen yandı. Spor salonunun bitişiğinde bulunan binalar da kullanılmaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan binalarda çalışma yaptı. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

"SEVİNDİRİCİ OLAN CAN KAYBI OLMAMASI"

Yangınla ilgili konuşan iş yeri hasan gören Levent korkut, "Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından Yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şuan 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi. Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı da kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İGDAŞ ile Ataşehir Belediyesi ekipleri de yanan binalarda inceleme yaptı.

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

 "30-35 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU"

İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, "Spor salonundan çıkan yangınla bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 milyon liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 Milyon Liralık eldiven vardı. Keşke olmasaydı" dedi. 

Ataşehirdeki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#Yangın

BAKMADAN GEÇME!