Ataşehir'deki yangının çıkış anı kamerada: Spor yaparken dehşeti yaşadılar

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Yangın, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir spor salonunda başlayıp 5 binaya sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte söndürebildiği yangın, maddi hasara yol açtı.

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Dün Ataşehir'deki spor salonunda çıkan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Yangında alevler rüzgarında eksiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler spor salonu dışında 5 binaya daha sıçradı.

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6 BİNADA MİLYONLARCA LİRALIK HASAR

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında spor salonu tamamen yandı. Spor salonunun bitişiğinde bulunan binalar da kullanılmaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan binalarda çalışma yaptı. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

"SEVİNDİRİCİ OLAN CAN KAYBI OLMAMASI"

Yangınla ilgili konuşan iş yeri hasan gören Levent korkut, "Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından Yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şuan 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi. Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı da kullanılamaz hale geldi.

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Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İGDAŞ ile Ataşehir Belediyesi ekipleri de yanan binalarda inceleme yaptı.

"30-35 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU"

İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, "Spor salonundan çıkan yangınla bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 milyon liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 Milyon Liralık eldiven vardı. Keşke olmasaydı" dedi.