Ataşehir'deki depo yangını söndürüldü

Haberin Devamı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi. İş yerine ait depoda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan depoya merdiven araçlarının da yardımı ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.