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Ataşehir'deki depo yangını söndürüldü

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#Ataşehir#İş Yeri Yangını#Yangın
Ataşehirdeki depo yangını söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 21:14

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasından sonra söndürüldü. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı yangın sırasında depo kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi. İş yerine ait depoda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

Ataşehirdeki depo yangını söndürüldü

İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan depoya merdiven araçlarının da yardımı ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ataşehirdeki depo yangını söndürüldü

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#Ataşehir#İş Yeri Yangını#Yangın

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