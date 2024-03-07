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Ataşehir'deki dehşet... Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada karar verildi: 2 sanığa beraat!

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#Ataşehir#Şeyda Yılmaz#Şüpheli Ölüm
Ataşehirdeki dehşet... Şeyda Yılmazın ölümüne ilişkin davada karar verildi: 2 sanığa beraat
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 12:43

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın (48) ölümüne ilişkin davada tutuksuz sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş beraat etti.

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İstanbul Ateşehir'de 17 Eylül 2020'de meydana gelen olayda Şeyma Yılmaz lüks bir rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında başlatılan soruşturmada Şeyda Yılmaz'ın restoranda tanıştığı Muhammet Demir ve Emre Ateş hakkında dava açılmıştı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Esas mütalaasını veren cumhuriyet savcısı sanıklar ile maktulün restoranda tanıştıkları, daha sonra sanık Muhammed Demir’e ait rezidansa birlikte gittikleri, sanık Demir’in asansörde maktulün kalçasına dokunduğu, gecenin devamında Şeyma Yılmaz’ın aşırı alkollü olmasında faydalanan sanıkların mağdurla zorla cinsel ilişkiye girdikleri, devamında Şeyma Yılmaz’ın ikametten kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca sanıklardan kurtulmak için camdan aşağı atlayarak intihar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı sanıkların ‘Kasten öldürme’, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma’ suçundan müebbet hapis cezası ve 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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"ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR"

Sanıklar Muhammed Demir ve Emre Ateş savunmalarında mütalaaya katılmadıkları ve beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar sanıklar hakkında cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmışsa da suçu işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, yeterli, inandırıcı, ve kesin delil elde edilemediğinden ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesini gözeterek sanıkların beraatine karar verdi.

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#Ataşehir#Şeyda Yılmaz#Şüpheli Ölüm

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